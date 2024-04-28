«Манчестер Юнайтед» потерял шансы сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов

После 34 матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага набрал 54 очка и занимает шестое место. Идущая на четвёртой позиции «Астон Вилла» имеет 67 очков после 35 встреч в рамках английской Премьер-лиги.

Отметим, что манкунианцы теперь могут бороться лишь за попадание в Лигу Европы или Лигу конференций. Следующий матч в АПЛ команда тен Хага проведёт на выезде с «Кристал Пэлас».