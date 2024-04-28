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09:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» потерял шансы сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов

Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли».

Манчестер Юнайтед
БернлиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Игра закончилась ничейным результатом — 1:1. Таким образом, «красные дьяволы» потеряли математические шансы сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

После 34 матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага набрал 54 очка и занимает шестое место. Идущая на четвёртой позиции «Астон Вилла» имеет 67 очков после 35 встреч в рамках английской Премьер-лиги.

Отметим, что манкунианцы теперь могут бороться лишь за попадание в Лигу Европы или Лигу конференций. Следующий матч в АПЛ команда тен Хага проведёт на выезде с «Кристал Пэлас».

Манчестер Юнайтед
1:1
Первый тайм: 0:0
Бернли
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