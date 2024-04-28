«Арсенал» на ровном месте придумал проблемы в дерби с «Тоттенхэмом». Но остался в гонке за титул | Источник: Reuters

Нет для болельщиков «Тоттенхэма» ничего более приятного, чем подставить подножку «Арсеналу». Тем более — в чемпионской гонке. Только сводить все к принципиальности лондонского противостояния было не совсем правильно. Хватало турнирной мотивации. «Канониры» к воскресенью остались единственным конкурентом «Манчестер Сити», а «Тоттенхэм» после ничьей игравшей накануне «Астон Виллы» повысил свои шансы в гонке за четвертым местом. По крайней мере, так казалось. Только жизнь в очередной раз показала: считать потерянные очки и отложенные матчи — как делить шкуру еще не убитого медведя.

А в воскресенье красно-белый зверь в первом тайме оказался беспощаден к принципиальному сопернику. Все-таки атакующий стиль Ангелоса Постекоглу — просто подарок для Микеля Артеты. У испанца более устоявшаяся и системная команда, которая в открытом футболе чувствует себя как рыба в воде. Могло ли все для «канониров» пойти не так? Вполне себе. При счете 1:0 были отличный шанс Мэддисона, попадание Ромеро в штангу и отмененный после вердикта ВАР гол ван де Вена. Но, видимо, с самого начала все складывалось не в пользу «шпор».

Плюс проклятие автоголов в дерби Северного Лондона. Хейбьерг стал пятым игроком «Тоттенхэма», который невольно помог «Арсеналу», открыв при этом счет. Когда же хозяева тщетно надеялись на пенальти, свисток Майкла Оливера промолчал, и гости разогнали образцовую атаку на свободном пространстве. В ней было идеально все. Как роскошная диагональ Хаверца, так и завершение Сака, который превратил Дэвиса в тренировочную стойку и покатил мяч в угол.

Рекордный — пятнадцатый в одном чемпионате — гол Букайо получился мастерским. А еще помог хавбеку сравняться по числу голов за «Арсенал» с Юнгбергом и Адебайором (по 46). И еще любопытный факт: последним игроком «канониров», который поразил ворота «шпор» в обоих матчах одного чемпионата, был легендарный Иан Райт. С тех пор прошло ровно 30 лет. До начала эры Арсена Венгера тогда оставалось два сезона. А до рождения Сака — семь лет. В свои 22 года Букайо видится тем, кто со временем встанет в один ряд со многими легендами «Арсенала».

Последние на данный момент рождались при Венгере, с которым Артета советовался по поводу чемпионской гонки и решающих матчей. Освежал в памяти и по-новому оценивал то, что француз говорил, когда его наследник еще был футболистом. Впрочем, кое-чему Артета может научить сам. Например, отработке угловых, которые в исполнении красно-белых уже можно приравнивать к пенальти. Подача Райса с завершением Хаверца — уже 16-й результативный розыгрыш корнера в нынешнем турнире. Таких показателей в АПЛ не было целых семь лет.

И это оружие, которое может оказаться решающим в сражении за титул. Или позволит создать задел на случай глупостей и неприятностей на ровном месте. Глупость — это дикая ошибка Райи, который выкатил мяч на ногу Ромеро. Форс-мажор — движение Райса, который в собственной штрафной попал не по мячу, а по сопернику. В итоге вместо уверенной по счету и содержанию победы «Арсенал» получил нервную концовку. Отделался легким испугом. Два выигранных за неделю дерби с восемью забитыми мячами оставляют «канониров» в гонке за титул.