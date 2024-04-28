«Славия» закрепилась на первом месте в таблице чемпионата Беларуси

Сегодня лидеры первенства победили на своей арене дзержинский «Арсенал» со счетом 3:0. На 19-й минуте игры отличился Кристиан Дрос, а после перерыва Иван Грудько оформил голевой дубль. После этой виктории подопечные Ивана Биончика набрали 16 очков, жодинские торпедовцы отстают на три балла.



Результаты остальных встреч 6-го тура: «Гомель» — «Минск» — 2:0, «Днепр» (Могилев) — «Динамо» (Минск) — 0:2, «Витебск» — БАТЭ (Борисов) — 1:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Сморгонь» — 2:0, «Динамо» (Брест) — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:2, «Ислочь» (Минский район) — «Неман» (Гродно) — 2:0.