Феноменальная серия Родри за «Ман Сити» без поражений достигла 70 матчей
28 апреля «Манчестер Сити» со счетом 2:0 обыграл в гостях «Ноттингем Форест» в матче 35-го тура АПЛ.
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
28 апреля «Манчестер Сити» со счетом 2:0 обыграл в гостях «Ноттингем Форест» в матче 35-го тура АПЛ.
За «Ман Сити» целиком матч отыграл полузащитник Родри.
Родри не проиграл ни в одном из своих последних 70 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Феноменальная серия является рекордной для игроков из клубов Премьер-лиги.