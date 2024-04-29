Стал известен новый тренер «Кайрата»
«Кайрат» принял решение, кто заменит Кирилла Кекера на посту главного тренера в ближайших матчах, сообщают Vesti.kz.
КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
«Кайрат» принял решение, кто заменит Кирилла Кекера на посту главного тренера в ближайших матчах, сообщают Vesti.kz.
После неудачных результатов на старте сезона и в частности двух поражений кряду от «Актобе» и «Кайсара» руководство алматинского клуба приняло решение сменить главного тренера.
Вместо Кирилла Кекера временно исполняющим обязанности вероятно будет назначен старший тренер «Кайрат-Жастар» Рафаэль Уразбахтин.
На данный момент «Кайрат» занимает восьмое место в чемпионате Казахстана, набрав восемь очков в шести играх.
Кирилл Кекер занимал пост главного тренера «желто-черных» с июня 2022 года. Перед сезоном руководство алматинского клуба поставило задачу команде выиграть чемпионат Казахстана.