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00:41 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Слуцка» добыли первую победу в чемпионате Беларуси

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слуцка» одержали первую победу в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шахтер С
СлуцкЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: СФК "Слуцк"

После четырех поражений кряду подопечные Александра Гуриновича сегодня сумели переиграть в Солигорске местный «Шахтер» со счетом 2:1.

Результаты остальных встреч 6-го тура: «Днепр» (Могилев) — «Динамо» (Минск) — 0:2, «Витебск» — БАТЭ (Борисов) — 1:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Сморгонь» — 2:0, «Динамо» (Брест) — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:2, «Ислочь» (Минский район) — «Неман» (Гродно) — 2:0, «Славия» (Мозырь) — «Арсенал» (Дзержинск) — 3:0, «Гомель» — «Минск» — 2:0.

Положение в группе лидеров после 6 туров: «Славия» — 16 очков, «Торпедо-БелАЗ» — 13, «Динамо» (Минск) — 12, «Неман» — 12, «Динамо» (Брест) — 12.

Список лучших бомбардиров по-прежнему возглавляет Павел Чикида («Славия»), в активе которого 5 забитых мячей.

В следующем туре встречаются:

  • 1 мая. «Сморгонь» — «Днепр»
  • 2 мая. «Динамо» (Минск) — «Витебск», «Неман» — «Шахтер»
  • 3 мая. «Минск» — «Торпедо-БелАЗ», БАТЭ — «Ислочь»
  • 4 мая. «Нафтан» — «Гомель», «Слуцк» — «Славия», «Арсенал» — «Динамо» (Брест).

Шахтер С
1:2
Первый тайм: 0:0
Слуцк
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