Футболисты «Слуцка» добыли первую победу в чемпионате Беларуси

После четырех поражений кряду подопечные Александра Гуриновича сегодня сумели переиграть в Солигорске местный «Шахтер» со счетом 2:1.



Результаты остальных встреч 6-го тура: «Днепр» (Могилев) — «Динамо» (Минск) — 0:2, «Витебск» — БАТЭ (Борисов) — 1:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Сморгонь» — 2:0, «Динамо» (Брест) — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:2, «Ислочь» (Минский район) — «Неман» (Гродно) — 2:0, «Славия» (Мозырь) — «Арсенал» (Дзержинск) — 3:0, «Гомель» — «Минск» — 2:0.



Положение в группе лидеров после 6 туров: «Славия» — 16 очков, «Торпедо-БелАЗ» — 13, «Динамо» (Минск) — 12, «Неман» — 12, «Динамо» (Брест) — 12.



Список лучших бомбардиров по-прежнему возглавляет Павел Чикида («Славия»), в активе которого 5 забитых мячей.



В следующем туре встречаются: