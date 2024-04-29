Тьяго Силва объявил об уходе из «Челси» по окончании сезона | Источник: Чемпионат.com

Сообщение бразильского футболиста приводит официальный сайт «синих».

— «Челси» очень много значит для меня. Я приехал сюда, планируя провести всего один год, в итоге остался на четыре. Этот клуб важен не только для меня, но и для моей семьи.

Мои сыновья играют за «Челси», поэтому я очень горжусь тем, что являюсь частью семьи «Челси». Я надеюсь, что они смогут продолжить карьеру здесь, в клубе, частью которого хотят быть многие игроки.

Я думаю, что отдавал всего себя на протяжении четырёх лет. Но, к сожалению, у всего есть начало, середина и конец. Это не значит, что это окончательный конец. Я надеюсь оставить дверь открытой, чтобы в ближайшем будущем я мог вернуться хотя бы в другой роли.

Но моя любовь неописуема. Я могу только сказать вам спасибо. Прощаться тяжело и в самых обычных обстоятельствах, но, когда есть взаимная любовь, это ещё тяжелее. Но синий однажды — синий навсегда. Прощаются с теми, кто уходит и не возвращается. Я намерен однажды вернуться, — сказал Силва.