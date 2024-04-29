Тьяго Силва объявил об уходе из «Челси» по окончании сезона
Защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.
Защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.
Сообщение бразильского футболиста приводит официальный сайт «синих».
— «Челси» очень много значит для меня. Я приехал сюда, планируя провести всего один год, в итоге остался на четыре. Этот клуб важен не только для меня, но и для моей семьи.
Мои сыновья играют за «Челси», поэтому я очень горжусь тем, что являюсь частью семьи «Челси». Я надеюсь, что они смогут продолжить карьеру здесь, в клубе, частью которого хотят быть многие игроки.
Я думаю, что отдавал всего себя на протяжении четырёх лет. Но, к сожалению, у всего есть начало, середина и конец. Это не значит, что это окончательный конец. Я надеюсь оставить дверь открытой, чтобы в ближайшем будущем я мог вернуться хотя бы в другой роли.
Но моя любовь неописуема. Я могу только сказать вам спасибо. Прощаться тяжело и в самых обычных обстоятельствах, но, когда есть взаимная любовь, это ещё тяжелее. Но синий однажды — синий навсегда. Прощаются с теми, кто уходит и не возвращается. Я намерен однажды вернуться, — сказал Силва.
Силва перешёл в «Челси» на правах свободного агента в 2020 году, сыграл 151 матч, выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.