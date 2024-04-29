В «Актобе» объяснили сенсационное поражение в КПЛ-2024

«Тяжело комментировать после такой игры. Получилось не то, что мы хотели. Настраивались на “Жетысу” как на соперника, который играет в закрытый футбол. У них есть качественные игроки. Считаю, что может быть у кого-то был какой-то недонастрой. Не ходу искать отговорки, проиграли — будем работать над ошибками. Нужно исправлять положение, мы не должны проигрывать, терять очки, но, к сожалению, это случилось. Нужно забывать эту игру, работать над ошибками и готовиться к “Астане”. Следующая игра очень важная, первая домашняя на “Центральном стадионе”. Настраиваемся только на победу, ждем полные трибуны и надеюсь все будет хорошо», — сказал Оразов в интервью пресс-службе «красно-белых».