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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
17:21 (мск), источник: Vesti.kz

В «Актобе» объяснили сенсационное поражение в КПЛ-2024

Хавбек «Актобе» Рамазан Оразов прокомментировал исход матча шестого тура КПЛ с талыдкорганским «Жетысу», сообщают Vesti.kz. «Актобе» уступил «Семиреченцам» со счетом 1:2.

Актобе
ЖетысуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Актобе"

«Тяжело комментировать после такой игры. Получилось не то, что мы хотели. Настраивались на “Жетысу” как на соперника, который играет в закрытый футбол. У них есть качественные игроки. Считаю, что может быть у кого-то был какой-то недонастрой. Не ходу искать отговорки, проиграли — будем работать над ошибками. Нужно исправлять положение, мы не должны проигрывать, терять очки, но, к сожалению, это случилось. Нужно забывать эту игру, работать над ошибками и готовиться к “Астане”. Следующая игра очень важная, первая домашняя на “Центральном стадионе”. Настраиваемся только на победу, ждем полные трибуны и надеюсь все будет хорошо», — сказал Оразов в интервью пресс-службе «красно-белых».

Жетысу
2:1
Первый тайм: 0:0
Актобе
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