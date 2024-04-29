«Барса» и «ПСЖ» хотят Хвичу. Хави восхищается его талантом, а Энрике видит в нем замену Мбаппе | Источник: Reuters

В прошлом сезоне все восхищались Хвичей Кварацхелией, который своей результативной игрой привел «Наполи» к долгожданному чемпионству. Пресса пестрила заголовками в духе «Новый Кварадона», сравнивая его с великим аргентинцем. Грузин абсолютно заслуженно был признан лучшим игроком серии А и футболистом года на родине, а также занял 17-е место в голосовании «Золотого мяча».

Сейчас разговоры о Кваре поутихли, но нельзя сказать, что грузинский полузащитник сильно сдал или снизил к себе требования. Он по-прежнему охотно идет в дриблинг, забивает и отдает. А вот у «Наполи» большие проблемы — команда может остаться без еврокубков в следующем сезоне. В этом контексте интересна дальнейшая судьба Хвичи. Стоит ли ему оставаться на юге Италии или пора покорять новые вершины?

Хави восхищен талантом Хвичи

Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport пишет, что на этой неделе агент Кварацхелии Мамука Джугели проведет переговоры с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом о новом контракте. Действующее соглашение Хвичи с клубом заканчивается в июне 2027 года. Загвоздка в зарплате. Грузин получает 1,5 миллиона евро, неаполитанцы готовы увеличить сумму до 4, а окружение футболиста хочет 5. Найдут ли они точки соприкосновения — пока не ясно.

Также стороны планируют обсудить возможный переход грузина в «Барселону». Шансы на этот трансфер выросли, после того как Хави принял решение остаться в клубе. Испанец — давний поклонник таланта Квары. Перед очной встречей в ⅛ финала Лиги чемпионов 44-летний специалист с восхищением говорил о нем: «Кварацхелия — один из лучших игроков в мире на своей позиции. Нам нужно будет быть с ним внимательнее».

По данным Transfermarkt, стоимость Хвичи — 80 миллионов евро. Де Лаурентис ранее утверждал, что не отпустит лидера своей команды меньше чем за 100 миллионов. Сможет ли «Барса» заплатить такую внушительную сумму, учитывая не лучшее финансовое положение клуба? Для этого каталонцам придется не только продать своих лидеров, но и сильно сократить другие расходы.

Замена Мбаппе?

Еще один вероятный вариант развития карьеры Кварацхелии — переход в «ПСЖ». Об этом пока не было объявлено официально, но все понимают, что Мбаппе покинет французский клуб летом. После этого на левом фланге атаки освободится место, куда Луис Энрике может встроить Хвичу, сообщает Il Mattino.

В отличие от «Барсы» у парижан нет никаких проблем с деньгами, поэтому покупка Кварацхелии за 100 миллионов не выглядит каким-то фантастическим сценарием. Вопрос в другом: сможет ли Хвича стать равноценной заменой Мбаппе?

Килиан — скоростной нападающий, идеально адаптированный к французскому футболу, который привык быть звездой в звездной команде. Кварацхелия — игрок совершенного другого склада. Скромный парень, любящий повозиться с мячом на фланге и которому важно быть частью системы. Чтобы он показал свой максимум, команда должна играть на него. Будет ли так в «ПСЖ» — большой вопрос.

Интерес к Хвиче от грандов понятен. Он все еще играет на топ-уровне

В этом сезоне Квару скорее ругают, чем хвалят. И для этого есть повод — результативность грузина упала.

В чем причины снижения показателей? Во-первых, «Наполи» проводит провальный сезон. Тренерская чехарда, конфликты в раздевалке, невнятная игра команды — все это влияет и на Хвичу в том числе.

Во-вторых, игру Кварацхелии изучили под микроскопом. Против него играют жестко, порой даже грубо. Хвичу бьют по ногам и провоцируют, действуя ему на нервы.

Несмотря на это, продвинутая статистика грузина по-прежнему на уровне. В серии А Квара бьет по воротам чаще других (118) и лидирует по ударам в створ (42). Он в топ-6 по ключевым передачам (57) и лучший по продвижению мяча вперед (169). А еще на нем фолят больше всех (74).

Так что интерес грандов вполне понятен. Хвича — все еще лидер «Наполи» и один из лучших игроков итальянского чемпионата. Впереди Евро, на котором Кварацхелия попытается сотворить историю вместе с Грузией. Яркое выступление в Германии может помочь ему сделать следующий шаг в карьере.