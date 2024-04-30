Хет-трик Левандовского принес «Барселоне» победу над «Валенсией» в игре 33-го тура Примеры

Хет-трик Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Валенсией» в игре 33-го тура Примеры | Источник: Чемпионат.com

Игра проводилась на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу каталонцев.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248709&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 22-й минуте Фермин Лопес открыл счёт в матче. Гости усилиями Уго Дуро и Хосе Луиса Вайя (с пенальти) к 38-й минуте вырвались вперёд.

В компенсированное к первому тайму время голкипер валенсийцев Георгий Мамардашвили получил прямую красную карточку за фол последней надежды — он сыграл рукой за пределами штрафной площади, не позволив вингеру сине-гранатовых Ламину Ямалу убежать с мячом к пустым воротам.

Во второй половине форвард хозяев Роберт Левандовски оформил хет-трик и принёс своей команде победу.