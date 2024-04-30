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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
09:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Левандовского принес «Барселоне» победу над «Валенсией» в игре 33-го тура Примеры

Завершился матч 33-го тура испанской Примеры, в котором сыграли каталонская «Барселона» и «Валенсия».

Барселона
ВаленсияЧемпионат Испании: таблица и календарь
Хет-трик Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Валенсией» в игре 33-го тура Примеры | Источник: Чемпионат.com

Игра проводилась на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу каталонцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 22-й минуте Фермин Лопес открыл счёт в матче. Гости усилиями Уго Дуро и Хосе Луиса Вайя (с пенальти) к 38-й минуте вырвались вперёд.

В компенсированное к первому тайму время голкипер валенсийцев Георгий Мамардашвили получил прямую красную карточку за фол последней надежды — он сыграл рукой за пределами штрафной площади, не позволив вингеру сине-гранатовых Ламину Ямалу убежать с мячом к пустым воротам.

Во второй половине форвард хозяев Роберт Левандовски оформил хет-трик и принёс своей команде победу.

«Барселона» за 33 матча в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании по футболу набрала 73 очков. Каталонская команда занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия», в активе которой после аналогичного количества встреч 47 очков, идёт седьмой.

Барселона
4:2
Первый тайм: 1:2
Валенсия
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