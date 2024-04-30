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09:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Мохамед Салах определился со своим будущим в «Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах принял решение по своему будущему в команде.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн в соцсетях, египтянин не намерен покидать английский клуб в летнее трансферное окно. В «Ливерпуле» ожидают, что Салах останется в команде как минимум ещё на один сезон. Напомним, действующий контракт нападающего со «скаузерами» истекает летом 2025 года.

Напомним, Мохамед Салах перешёл в «Ливерпуль» из итальянской «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне Мохамед Салах провёл за английскую команду 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 24 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 65 млн.

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