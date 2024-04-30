Мохамед Салах определился со своим будущим в «Ливерпуле»

Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн в соцсетях, египтянин не намерен покидать английский клуб в летнее трансферное окно. В «Ливерпуле» ожидают, что Салах останется в команде как минимум ещё на один сезон. Напомним, действующий контракт нападающего со «скаузерами» истекает летом 2025 года.