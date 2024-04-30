Хави объяснил своё решение остаться в «Барселоне»

«Мое решение остаться простое. Изначально я чувствовал ответственность и считал, что лучше уйти в сторону. Но прошли месяцы, и теперь я вижу уверенность во всём. Я чувствую поддержку со стороны клуба, президента, спортивного директора и игроков. Это было фундаментально», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.