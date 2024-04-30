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22:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» проведёт парад прощания с Клоппом, только если выиграет АПЛ

«Ливерпуль» может отказаться от проведения парада прощания с главным тренером команды Юргеном Клоппом.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
«Ливерпуль» проведёт парад прощания с Клоппом, только если выиграет АПЛ | Источник: Чемпионат.com

Ранее The Times сообщил, что мерсисайдцы рассматривают возможность организации парада автобусов с открытым верхом по улицам города в конце сезона, чтобы болельщики могли отдать дань уважения немецкому тренеру и поблагодарить его за успехи.

По сообщению This Is Anfield, «Ливерпуль» организует церемонию в связи с уходом Клоппа по окончании текущего розыгрыша чемпионата Англии только в случае завоевания титула чемпиона страны. Отмечается, что ранее после выигрыша Кубка Англии мерсисайдцы планировали провести прощание с тренером в случае победы в Лиге Европы, однако в связи с вылетом из еврокубка планы изменились.

Напомним, в конце января этого года Юрген Клопп объявил, что покинет английский клуб по завершении нынешнего сезона. Немецкий специалист возглавил мерсисайдцев 8 октября 2015 года. За это время 56-летний тренер выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

После 35 туров нынешнего сезона чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 75 очков и на данный момент занимают третье место, отставая от лидирующего «Арсенала» на два очка, однако у «канониров» есть матч в запасе, а у идущего вторым «Сити» — два. В следующем туре Ливерпуль’сыграет с «Тоттенхэмом». Матч состоится 5 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени.

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