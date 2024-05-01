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09:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Президент «Баварии»: «В настоящее время у нас идут активные переговоры с Рангником»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер подтвердил, что клуб ведет переговоры с Ральфом Рангником.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: Reuters

«В настоящее время у нас идут активные переговоры с Ральфом, но нам нужно подождать еще несколько дней. Он отличный футбольный специалист. Если все получится, это будет очень хороший выбор», — приводит слова Хайнер Bayern & Germany.

Ранее сообщалось, что почетный президент «Баварии» Ули Хенесс выступает за назначение 65-летнего Рангника новым главным тренером команды.

В феврале «Бавария» объявила об уходе нынешнего главного тренера Томаса Тухеля по окончании сезона.

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