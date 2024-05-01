«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал седьмую победу в китайской Суперлиге | Источник: Чемпионат.com

Встреча прошла в Шанхае. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Первый мяч был забит уже на третьей минуте, когда Сюй Хаоян вывел команду Слуцкого вперёд. До перерыва голов зрители больше не увидели. Во втором половине «Шанхай Шэньхуа» не только укрепил преимущество, но и довёл дело до разгрома. Этому поспособствовали Чжу Чэньцзе и Андре, оформивший дубль.