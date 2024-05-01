«Атлетико» выставил Яна Облака на трансфер — AS

По информации источника, мадридцы в целях разгрузки зарплатной ведомости клуба выставили словенского голкипера на трансфер и готовы рассмотреть по нему предложения. Отмечается, что в руководстве «Атлетико» заинтересованы в возможной замене Облака вратарём «Валенсии» Георгием Мамардашвили, который является для мадридцев одним из вариантов усиления вратарской линии на предстоящее летнее трансферное окно.