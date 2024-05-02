Дубль Роналду принес «Аль-Насру» выход в финал Кубка Короля

Дубль за хозяев оформил Криштиану Роналду. Португалец забил на 17-й и 57-й минутах. Еще один мяч на 37-й минуте с пенальти записал на свой счет Садио Мане. За гостей отличился Фаваз Аль-Тарис (82-я минута).