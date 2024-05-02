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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
12:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» выбрал нового главного тренера

Действующий чемпион Казахстана «Ордабасы» по-прежнему рассматривает вариант смены главного тренера и даже провел переговоры с кандидатом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Как известно, «Ордабасы» на прошлой неделе опубликовал заявление о желании нынешнего наставника Александра Седнева покинуть клуб. Позже руководство шымкентского клуба уведомило о том, что белорусский продолжит работу в команде.

Однако, в этот период в «Ордабасы» действительно рассматривал других кандидатов на пост главного тренера и одним из основных претендентов являлся тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев.

Стороны детально обсуждали возможное соглашение, но в итоге переговоры были приостановлены.
Однако возобновление переговоров с Алиевым возможно. Многое будет зависеть от результатов «Ордабасы» в ближайших матчах чемпионата и Кубка Казахстана.

На данный момент «Ордабасы» занимает четвертое место в чемпионате Казахстана, набрав девять очков в шести играх.

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