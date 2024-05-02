«Ордабасы» выбрал нового главного тренера
Действующий чемпион Казахстана «Ордабасы» по-прежнему рассматривает вариант смены главного тренера и даже провел переговоры с кандидатом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Действующий чемпион Казахстана «Ордабасы» по-прежнему рассматривает вариант смены главного тренера и даже провел переговоры с кандидатом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Как известно, «Ордабасы» на прошлой неделе опубликовал заявление о желании нынешнего наставника Александра Седнева покинуть клуб. Позже руководство шымкентского клуба уведомило о том, что белорусский продолжит работу в команде.
Однако, в этот период в «Ордабасы» действительно рассматривал других кандидатов на пост главного тренера и одним из основных претендентов являлся тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев.
Стороны детально обсуждали возможное соглашение, но в итоге переговоры были приостановлены.
Однако возобновление переговоров с Алиевым возможно. Многое будет зависеть от результатов «Ордабасы» в ближайших матчах чемпионата и Кубка Казахстана.
На данный момент «Ордабасы» занимает четвертое место в чемпионате Казахстана, набрав девять очков в шести играх.