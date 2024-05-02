«Ордабасы» выбрал нового главного тренера

Как известно, «Ордабасы» на прошлой неделе опубликовал заявление о желании нынешнего наставника Александра Седнева покинуть клуб. Позже руководство шымкентского клуба уведомило о том, что белорусский продолжит работу в команде.

Однако, в этот период в «Ордабасы» действительно рассматривал других кандидатов на пост главного тренера и одним из основных претендентов являлся тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев.

Стороны детально обсуждали возможное соглашение, но в итоге переговоры были приостановлены.

Однако возобновление переговоров с Алиевым возможно. Многое будет зависеть от результатов «Ордабасы» в ближайших матчах чемпионата и Кубка Казахстана.