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20:40 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» и «Витебск» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные поединки 7-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
ВитебскЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

В первом из них чемпионы страны футболисты минского «Динамо» на своей арене сыграли вничью с «Витебском» — 1:1. Гости открыли счет на 33-й минуте после точного удара Карена Варданяна, а минчане смогли отыграться лишь за 5 минут до окончания второго тайма, когда отличился Алексей Гаврилович.

Также сегодня серебряный призер гродненский «Неман», проигравший два предыдущих матча, примет у себя дома солигорский «Шахтер».

Вчера в стартовой встрече этого тура футболисты «Сморгони» разошлись миром с могилевским «Днепром» — 0:0.

В пятницу, 3 мая, состоятся еще два матча. Футболисты «Минска» на поле столичного СОК «Олимпийский» встретятся с «Торпедо-БелАЗом», а в Борисове БАТЭ сыграет с «Ислочью» из Минского района. Заключительные встречи 7-го тура пройдут 4 мая: «Нафтан» (Новополоцк) — «Гомель», «Слуцк» — «Славия» (Мозырь), «Арсенал» (Дзержинск) — «Динамо» (Брест).

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Славия» — 16 очков, «Торпедо-БелАЗ» — 13, «Динамо» (Минск) — 13, «Неман» — 12, «Динамо» (Брест) — 12.

Бомбардирскую гонку возглавляет Павел Чикида («Славия»), забивший 5 мячей.

Динамо Мн
-:-
Первый тайм: 0:0
Витебск
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