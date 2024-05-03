Мбаппе намерен купить дом в Мадриде, в котором раньше жил Серхио Рамос

По информации источника, 25-летний француз намерен купить особняк, в котором ранее жил экс-капитан «сливочных» Серхио Рамос. Подробности потенциальной сделки не разглашаются.

Напомним, испанский защитник представлял цвета «королевского клуба» с 2005 по 2021 год, после чего перешёл в «ПСЖ», где и познакомился с Мбаппе. На данный момент 38-летний Рамос выступает за испанскую «Севилью».

Отметим, что ранее сообщалось, что Килиан уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Сообщалось, что нападающий сказал партнёрам по команде и тренерскому штабу «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».