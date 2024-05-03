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04:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Мбаппе намерен купить дом в Мадриде, в котором раньше жил Серхио Рамос

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе собирается купить дом в Мадриде. Об этом сообщает Voz Populi.

Чемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

По информации источника, 25-летний француз намерен купить особняк, в котором ранее жил экс-капитан «сливочных» Серхио Рамос. Подробности потенциальной сделки не разглашаются.

Напомним, испанский защитник представлял цвета «королевского клуба» с 2005 по 2021 год, после чего перешёл в «ПСЖ», где и познакомился с Мбаппе. На данный момент 38-летний Рамос выступает за испанскую «Севилью».

Отметим, что ранее сообщалось, что Килиан уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Сообщалось, что нападающий сказал партнёрам по команде и тренерскому штабу «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

В текущем сезоне Мбаппе провёл 45 матчей за парижан во всех турнирах, в которых забил 43 гола и сделал 10 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 180 млн.

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