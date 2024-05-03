«Барселона» попытается забрать из «Баварии» одного из лидеров, пишут СМИ

«Барселона» рассчитывает укрепить позицию оборонительного полузащитника. По мнению главного тренера «сине-гранатовых» Хави, купленный в июле прошлого года у «Жироны» Ориоль Ромеу не смог заменить покинувшего клуб Серхио Бускетса.
В «Барселоне» считают, что Киммих обладает достаточными как физическими, так и техническими качествами, чтобы влиться в каталонскую команду и на долгие годы закрыть проблемную позицию. Срок контракта футболиста с «Баварией» истекает летом 2025 года. По данным издания, немецкий клуб, вероятно, намерен продать Киммиха, нежели рискнет потерять его бесплатно позже.
Также «Барселона» рассматривает 30-летнего полузащитника «Бетиса» и сборной Аргентины Гидо Родригеса в качестве запасного варианта.
Киммиху 29 лет, он выступает за «Баварию» с 2015 года. В составе мюнхенского клуба он стал восьмикратным чемпионом Германии, выиграл три Кубка, шесть Суперкубков страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Со сборной Германии Киммих выиграл прошедший в России в 2017 году Кубок конфедераций. Портал Transfermakt оценивает Киммиха в 60 млн евро.