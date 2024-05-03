Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Тулуза
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Лутон Таун
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Лорьян
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
29.04
Барселона
Валенсия
28.04
Бетис
Севилья
28.04
Вильярреал
Райо Вальекано
28.04
Гранада
Осасуна
28.04
Кадис
Мальорка
27.04
Атлетико
Атлетик
27.04
Алавес
Сельта
27.04
Альмерия
Хетафе
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» попытается забрать из «Баварии» одного из лидеров, пишут СМИ

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Футболист мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих стал ключевой целью испанской «Барселоны» на летнее трансферное окно, сообщает Mundo Depotrivo.

Барселона
БаварияЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Барселона» рассчитывает укрепить позицию оборонительного полузащитника. По мнению главного тренера «сине-гранатовых» Хави, купленный в июле прошлого года у «Жироны» Ориоль Ромеу не смог заменить покинувшего клуб Серхио Бускетса.

В «Барселоне» считают, что Киммих обладает достаточными как физическими, так и техническими качествами, чтобы влиться в каталонскую команду и на долгие годы закрыть проблемную позицию. Срок контракта футболиста с «Баварией» истекает летом 2025 года. По данным издания, немецкий клуб, вероятно, намерен продать Киммиха, нежели рискнет потерять его бесплатно позже.

Также «Барселона» рассматривает 30-летнего полузащитника «Бетиса» и сборной Аргентины Гидо Родригеса в качестве запасного варианта.

Киммиху 29 лет, он выступает за «Баварию» с 2015 года. В составе мюнхенского клуба он стал восьмикратным чемпионом Германии, выиграл три Кубка, шесть Суперкубков страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Со сборной Германии Киммих выиграл прошедший в России в 2017 году Кубок конфедераций. Портал Transfermakt оценивает Киммиха в 60 млн евро.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Путин вышел через восемь секунд'. Как Россия спасла мир после трагедии
'Унижение не стоит олимпийских медалей': интервью сильнейшего пловца России
Костомаров опубликовал дачные фото с голым торсом
Нужны русские фигуристы: кто перейдет из России в Грузию ради Олимпиады?
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь