«Барселона» попытается забрать из «Баварии» одного из лидеров, пишут СМИ

«Барселона» рассчитывает укрепить позицию оборонительного полузащитника. По мнению главного тренера «сине-гранатовых» Хави, купленный в июле прошлого года у «Жироны» Ориоль Ромеу не смог заменить покинувшего клуб Серхио Бускетса.

В «Барселоне» считают, что Киммих обладает достаточными как физическими, так и техническими качествами, чтобы влиться в каталонскую команду и на долгие годы закрыть проблемную позицию. Срок контракта футболиста с «Баварией» истекает летом 2025 года. По данным издания, немецкий клуб, вероятно, намерен продать Киммиха, нежели рискнет потерять его бесплатно позже.

Также «Барселона» рассматривает 30-летнего полузащитника «Бетиса» и сборной Аргентины Гидо Родригеса в качестве запасного варианта.