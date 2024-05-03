Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Тулуза
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Лутон Таун
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Лорьян
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
29.04
Дженоа
Кальяри
28.04
Фиорентина
Сассуоло
28.04
Наполи
Рома
28.04
Аталанта
Эмполи
28.04
Болонья
Удинезе
28.04
Интер
Торино
27.04
Лацио
Верона
27.04
Ювентус
Милан
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
11:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пиоли может возглавить «Наполи», пишут СМИ

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли со следующего сезона может возглавить «Наполи», сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис обращался к находящемуся без работы Антонио Конте и тренеру «Аталанты» Джанпьеро Гасперини, однако переговоры не дали результатов. Теперь руководство неаполитанцев обратило внимание на Стефано Пиоли и Винченцо Итальяно.

Итальяно в настоящий момент сфокусирован на работе в «Фиорентине», в то время как Пиоли летом с большой долей вероятностью покинет «Милан», что делает его фаворитом на должность в «Наполи».

«Наполи» выиграл чемпионат Италии в сезоне-2022/23, после чего главный тренер команды Лучано Спаллетти подал в отставку. В текущем сезоне неаполитанский клуб сменил трех тренеров — Руди Гарсию, Вальтера Маццари и Франческо Кальцону, который возглавил «Наполи» в феврале. За четыре тура до финиша Серии А «Наполи» занимает девятое место в турнирной таблице. Команда одержала одну победу в последних семи турах.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Путин вышел через восемь секунд'. Как Россия спасла мир после трагедии
'Унижение не стоит олимпийских медалей': интервью сильнейшего пловца России
Костомаров опубликовал дачные фото с голым торсом
Нужны русские фигуристы: кто перейдет из России в Грузию ради Олимпиады?
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь