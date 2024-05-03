Пиоли может возглавить «Наполи», пишут СМИ
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли со следующего сезона может возглавить «Наполи», сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли со следующего сезона может возглавить «Наполи», сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис обращался к находящемуся без работы Антонио Конте и тренеру «Аталанты» Джанпьеро Гасперини, однако переговоры не дали результатов. Теперь руководство неаполитанцев обратило внимание на Стефано Пиоли и Винченцо Итальяно.
Итальяно в настоящий момент сфокусирован на работе в «Фиорентине», в то время как Пиоли летом с большой долей вероятностью покинет «Милан», что делает его фаворитом на должность в «Наполи».
«Наполи» выиграл чемпионат Италии в сезоне-2022/23, после чего главный тренер команды Лучано Спаллетти подал в отставку. В текущем сезоне неаполитанский клуб сменил трех тренеров — Руди Гарсию, Вальтера Маццари и Франческо Кальцону, который возглавил «Наполи» в феврале. За четыре тура до финиша Серии А «Наполи» занимает девятое место в турнирной таблице. Команда одержала одну победу в последних семи турах.