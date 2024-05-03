Пиоли может возглавить «Наполи», пишут СМИ

Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис обращался к находящемуся без работы Антонио Конте и тренеру «Аталанты» Джанпьеро Гасперини, однако переговоры не дали результатов. Теперь руководство неаполитанцев обратило внимание на Стефано Пиоли и Винченцо Итальяно.

Итальяно в настоящий момент сфокусирован на работе в «Фиорентине», в то время как Пиоли летом с большой долей вероятностью покинет «Милан», что делает его фаворитом на должность в «Наполи».