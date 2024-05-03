Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Тулуза
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Лутон Таун
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Лорьян
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
29.04
Барселона
Валенсия
28.04
Бетис
Севилья
28.04
Вильярреал
Райо Вальекано
28.04
Гранада
Осасуна
28.04
Кадис
Мальорка
27.04
Атлетико
Атлетик
27.04
Алавес
Сельта
27.04
Альмерия
Хетафе
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
13:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» готова расстаться с Педри этим летом

Полузащитник «Барселоны» Педри может покинуть клуб, сообщает Radio Marca.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

По сведениям источника, каталонцы готовы расстаться с 21-летним испанцем этим летом, в связи с чем руководство приостановило переговоры с игроком по новому контракту.

В текущем сезоне Педри провел 29 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Костомаров опубликовал фото с дачного отдыха с семьей
Как будут отдыхать россияне на майские праздники в этом году
Сколько выходных и нерабочих дней в майские праздники 2024
Стал известен состав жюри 77-го Каннского международного кинофестиваля
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь