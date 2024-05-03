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12:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Тен Хаг: Нужно смириться с тем, что в «МЮ» приходят таланты, а не состоявшиеся игроки

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями о величине английского клуба, а также высказался о том, какими качествами должны обладать футболисты «Юнайтед».

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Этот клуб может иметь только выдающихся игроков, потому что ожидания очень высоки. “Манчестер Юнайтед” — самый большой, а может быть, второй или третий по величине клуб в мире, с самой высокой фан-базой, поэтому ожидания всегда будут высоки.

Это игроки, которые обладают всеми необходимыми навыками, физическими и особенно умственными, чтобы выступать и вносить свой вклад, потому что мы должны побеждать в каждой игре. От нас ждут победы в каждой игре, поэтому оправдать ожидания можно только тогда, когда у тебя есть такие выдающиеся игроки.

Но в последнее десятилетие и в этот период мы не всегда могли получить тех игроков, которых хотели. Но тогда нужно строить и нужно смириться с тем, что к нам приходят таланты, а не игроки, которые уже доказали свою состоятельность в прошлом», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

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