Александер-Арнолд замечен на свидании с дочерью актера Джуда Лоу
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд встречается с дочерью британского актера Джуда Лоу Айрис, сообщает Mirror.
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд встречается с дочерью британского актера Джуда Лоу Айрис, сообщает Mirror.
Футболист был замечен с девушкой встретились в прошлом месяце во время съемок рекламы и начали встречаться. Пара гуляла в Лондоне 30 апреля.
В текущем сезоне Александер-Арнолд провел 34 матча, в которых забил 3 гола и сделал 9 результативных передач.