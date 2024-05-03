Тедеско — о «Милане»: Дал себе слово, что не позволю слухам влиять на меня

«Я продлил свой контракт со сборной Бельгии, дал четкий сигнал всем — клубам, игрокам и федерации. Мне здесь комфортно, поэтому все постороннее на меня особенно не влияет. Думаю, что слухи будут всегда, но дал себе слово, что не позволю им влиять на меня», — приводит слова Тедеско belgiumsoccer.be.