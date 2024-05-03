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13:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тедеско — о «Милане»: Дал себе слово, что не позволю слухам влиять на меня

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал информацию о возможном переходе в «Милан».

МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Я продлил свой контракт со сборной Бельгии, дал четкий сигнал всем — клубам, игрокам и федерации. Мне здесь комфортно, поэтому все постороннее на меня особенно не влияет. Думаю, что слухи будут всегда, но дал себе слово, что не позволю им влиять на меня», — приводит слова Тедеско belgiumsoccer.be.

Ранее сообщалось, что 38-летний Тедеско может сменить Стефано Пиоли на посту главного тренера «Милана».

Тедеско возглавляет сборную Бельгии с февраля 2023 года. С октября 2019 по май 2021 год специалист работал главным тренером «Спартака», после чего возглавил «Лейпциг».

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