Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Тулуза
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Лутон Таун
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Лорьян
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
28.04
Дармштадт
Хайденхайм
28.04
Майнц
Кельн
28.04
Боруссия М
Унион Б
27.04
Байер
Штутгарт
27.04
Аугсбург
Вердер
27.04
Бавария
Айнтрахт Ф
27.04
Фрайбург
Вольфсбург
27.04
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
12:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Бавария» сомневается по поводу назначения Флика

«Бавария» сомневается по поводу назначения Ханс-Дитера Флика на пост главного тренера команды, сообщает Bild.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

По сведениям источника, руководство клуба считает, что 59-летний немец не подходит для перестройки команды. При этом репутация Флика была подпорчена после неудачного выступления сборной Германии на чемпионате мира-2022.

Флик покинул пост главного тренера «Баварии» в 2021 году. В СМИ писали, что одной из причин стали конфликты с руководством клуба по поводу трансферов.

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Костомаров опубликовал фото с дачного отдыха с семьей
Как будут отдыхать россияне на майские праздники в этом году
Сколько выходных и нерабочих дней в майские праздники 2024
Стал известен состав жюри 77-го Каннского международного кинофестиваля
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь