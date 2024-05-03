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13:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Клопп — о конфликте с Салахом: Все решено, между нами нет проблем

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о конфликте с форвардом Мохамедом Салахом.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

«Все полностью решено, между нами нет проблем. Если бы мы не знали друг друга так долго, я не уверен, как бы мы с этим справились. Но мы уважаем друг друга, так что это не проблема. Нас это абсолютно устраивает, так что давайте двигаться дальше», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.

31-летний египтянин вышел на замену на 79-й минуте матча против «Вест Хэмом» (2:2) в 35-м туре АПЛ. Перед появлением на поле он вступил в перепалку с Клоппом. Футболиста пришлось успокаивать Дарвину Нуньесу и Джо Гомесу, которые также выходили на замену.

После матча, комментируя инцидент, Салах заявил, что «если он выскажется о конфликте, то начнется пожар».

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