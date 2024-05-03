Клопп — о конфликте с Салахом: Все решено, между нами нет проблем

«Все полностью решено, между нами нет проблем. Если бы мы не знали друг друга так долго, я не уверен, как бы мы с этим справились. Но мы уважаем друг друга, так что это не проблема. Нас это абсолютно устраивает, так что давайте двигаться дальше», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.