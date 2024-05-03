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13:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг высказался о нападающем Расмусе Хойлунде

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями о нападающем команды Расмусе Хойлунде.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Соцсети

«Хойлунд, я думаю, обладал самым большим потенциалом на позиции нападающего прошлым летом, и мы очень довольны им. Но ему также нужно время на адаптацию, и мы очень рады, что он показал свои возможности, забивая голы.

У него был очень хороший период, когда он забивал во многих матчах, но до и после этого у него были некоторые физические проблемы, что нормально для молодого игрока, идущего по карьерной лестнице. Но это негативно сказывается на результатах команды, и с этим приходится мириться.

Затем вы возвращаетесь к болельщикам и тем, кто формирует мнение, а они не понимают или не хотят понимать этого. Так судят о “Манчестер Юнайтед”, они видят только результат, но нам нужно время. Нужно смириться с тем, что процесс идёт медленнее и нельзя сразу же рассчитывать на борьбу за титулы в Лиге чемпионов и Премьер-лиге», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

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