Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Тулуза
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Лутон Таун
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Лорьян
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
28.04
Дармштадт
Хайденхайм
28.04
Майнц
Кельн
28.04
Боруссия М
Унион Б
27.04
Байер
Штутгарт
27.04
Аугсбург
Вердер
27.04
Бавария
Айнтрахт Ф
27.04
Фрайбург
Вольфсбург
27.04
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
13:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Томас Тухель: я спокоен насчёт будущего «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос, не считает ли он, что работа в мюнхенском клубе стала непривлекательной для специалистов тренерского цеха.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Нет, я так не думаю. Работа для меня была достаточно привлекательной. В противном случае я бы предпочёл не соглашаться. Прямо сейчас я всё ещё тренер “Баварии”! Перед нами стоят интересные задачи, мы хотим выйти в финал Лиги чемпионов. Относительно будущего мюнхенского клуба я спокоен», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

В сезоне-2023/2024 чемпионом Германии стал леверкузенский «Байер». «Бавария» по состоянию на сегодняшний день располагается на второй строчке турнирной таблицы. По завершении нынешнего сезона Тухель покинет мюнхенский клуб.

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Условия МОК — обесценивание Олимпиады». Разговор со звездой сборной России
«Cудья был подкуплен». ЦСКА обвинили в нечестной победе в Кубке УЕФА
Овечкин пропал без вести. Что Америка говорит о двух поражениях Вашингтона
Китайских пловцов поймали на «допинге Валиевой». Почему их допустили до ОИ?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь