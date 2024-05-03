Томас Тухель: я спокоен насчёт будущего «Баварии»

«Нет, я так не думаю. Работа для меня была достаточно привлекательной. В противном случае я бы предпочёл не соглашаться. Прямо сейчас я всё ещё тренер “Баварии”! Перед нами стоят интересные задачи, мы хотим выйти в финал Лиги чемпионов. Относительно будущего мюнхенского клуба я спокоен», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).