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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
16:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболиста «Ювентуса» будут судить за вождение в нетрезвом виде

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Футболист итальянского «Ювентуса» Даниэле Ругани предстанет перед судом Турина по делу о вождении в нетрезвом виде, сообщает La Stampa.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Защитник был задержан полицией ночью 21 июля 2023 года. Два дыхательных теста показали, что содержание алкоголя в крови Ругани более чем в три раза превышало норму.

Первоначально спортсмену назначили штраф в пять тысяч евро, что позволило бы ему избежать дальнейших судебных разбирательств и очистить историю судимости через два года. Однако Ругани отказался платить штраф и 2 мая через адвокатов потребовал взамен назначить ему общественные работы.

Как стало известно СМИ, суд отклонил просьбу Ругани, поскольку запрос был сделан по истечении положенного срока. Теперь футболиста «Ювентуса» ждет судебный процесс с привлечением свидетелей и технических экспертов. Первое слушание намечено на 23 мая.

Ругани 29 лет. Его контракт с «Ювентусом» истекает 30 июня 2024 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей в Серии А и Кубке Италии, забив три гола.

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