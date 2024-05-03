Футболиста «Ювентуса» будут судить за вождение в нетрезвом виде

Защитник был задержан полицией ночью 21 июля 2023 года. Два дыхательных теста показали, что содержание алкоголя в крови Ругани более чем в три раза превышало норму.

Первоначально спортсмену назначили штраф в пять тысяч евро, что позволило бы ему избежать дальнейших судебных разбирательств и очистить историю судимости через два года. Однако Ругани отказался платить штраф и 2 мая через адвокатов потребовал взамен назначить ему общественные работы.

Как стало известно СМИ, суд отклонил просьбу Ругани, поскольку запрос был сделан по истечении положенного срока. Теперь футболиста «Ювентуса» ждет судебный процесс с привлечением свидетелей и технических экспертов. Первое слушание намечено на 23 мая.