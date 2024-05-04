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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
01:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Просто совет от старика, который уходит». Клопп напоследок выдаёт мощнейшую критику!

Тренер «Ливерпуля» полыхнул из-за перегруженного графика, рассказал о конфликте с Салахом и отказался стать президентом ФИФА.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь

Юрген Клопп — один из самых харизматичных людей в мировом футболе. Главного тренера «Ливерпуля» всегда интересно слушать. Пресс-конференция перед матчем 36-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» не стала исключением. Немецкий специалист ответил на вопросы журналистов в яркой манере. Самые интересные цитаты — ниже.

Футбол

Англия 2023/2024
Тур 36, 5.05.2024, 18:30

Ливерпуль-Тоттенхэм Хотспур-

О предстоящем матче с «Тоттенхэмом»

"Я ожидаю хорошей игры, мы знаем, чего ожидать. Если мы не будем защищаться должным образом, то они накажут за это. У них есть возможности для ротации. Мы должны компактно защищаться. Они работают вместе уже около года. Сейчас все их мысли связаны с попаданием в Лигу чемпионов. Эта задача для них усложнилась, но это вызов.

Я не могу забыть наш прошлый матч. Конечно, это не их вина, они просто играли. Но я хочу выиграть матч в воскресенье по 500 причинам. И то, как мы проиграли в прошлый раз, — одна из них".

О чемпионской гонке

«Всё выглядит так, что мы могли бы задержаться в гонке подольше, но у нас не вышло. “Ливерпуль” по-прежнему идёт третьим после двух команд, которые борются до конца. Я знаю, что ещё не конец, но всё выглядит так. Сейчас с нас спало давление.

Было бы здорово, если бы «Ливерпуль» смог показать свой лучший футбол, потому что последние несколько недель были тяжёлыми. Возвращаясь к началу сезона, мы понимали, насколько важным будет попадание в Лигу чемпионов, и это очень важно для нашего клуба".

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О том, останется ли Салах в «Ливерпуле»

«Это больше не моя тема для обсуждения. Не думаю, что мне следует об этом говорить. Решать другим, в первую очередь — Мо. Эти решения будут принимать другие люди».

О конфликте с Салахом

Немного контекста: в конце матча 35-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:2) Мохамед Салах и Клопп вступили в словесную перепалку, когда египтянин готовился к выходу на замену. После завершения матча, проходя в подтрибунном помещении, форвард сказал: «Если я выскажусь, начнётся пожар».

«Ситуация полностью решена, — резюмировал Клопп. — Всё в порядке. Мы давно знаем друг друга и очень уважаем. Настолько, что можем разобраться с этим, независимо от того что говорят все вокруг. Если бы мы побеждали и забивали, такой ситуации не произошло бы, поскольку Салаха не было бы на скамейке запасных».

О попадании «Ливерпуля» в Лигу чемпионов

«Я очень счастлив. Возможно, не все считают достижением тот факт, что мы гарантировали себе участие в Лиге чемпионов за три тура до конца, но для меня это так».

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Об уходе

«До сих пор я не думал об уходе. Последний матч будет эмоциональным, но не следующий. В воскресенье я сяду в автобус, отправлюсь на игру и буду на 100% сосредоточен на матче. Возможно, будет сложнее в последней встрече, но не в воскресенье или с “Астон Виллой”, я не такой».

О работе на административной должности

«Нет, я никогда не думал о такой работе. Думаю, там нужны люди нормального возраста, разбирающиеся в вопросе. Представьте, что я стану президентом ФИФА. Да, это хорошо оплачиваемая работа. Но я не буду тратить свою жизнь на эти вещи. В одиночку вы ничего не измените. Вы не сможете выжить, плавая в море акул. Вот и всё».

О награде

«Вчера я получил награду от PFA (Профессиональная футбольная ассоциация Англии. — Прим. “Чемпионата”). Честно говоря, не уверен, за что именно. Может, за то, что вступался за интересы игроков?».

Главное — большой и гневный монолог о плотности графика

«У парней было несколько дней отдыха, и это суперважно. Мы снова смогли проводить полноценные тренировки, хотя за последнее время отвыкли от такого. Обычно мы играем и потом снова играем. Тренировки сильно помогают хорошим тренерам и хорошим футболистам. Надеюсь, это видно. Например, “Астон Вилла” проиграла 2:4 (“Олимпиакосу” в полуфинале Лиги конференций. — Прим. “Чемпионата”), а это значит, что если она всё-таки вылетит, то ни в одном из еврокубковых финалов не будет английских команд.

Вы все останетесь здесь и будете говорить об этом. Возможно, сделаете вывод, что мы все сыграли ниже своего уровня. Конечно, бывают случаи, как у нас с «Аталантой», но в целом АПЛ — лучшая лига в мире. Говорю это как человек, который смотрит огромное количество футбола по всему миру. Так что дело не в том, что АПЛ переоценена. Дело в том, что футболисты перегружены. Вот и всё. Об этом можно говорить, пока все наконец не осознают. Кто-то же должен помочь людям понять.

Посмотрите, сколько матчей сокращается и сколько добавляется. Не помню точно, сколько дополнительных игр будет у нас, то есть у них в следующем сезоне Лиги чемпионов. Три? Три дополнительных матча в Лиге чемпионов. И из-за этого убирают ответный полуфинал Кубка лиги. И говорят, что не могут больше ничего убирать, потому что «это важно для всех!» Так разберитесь с этим. Но это невозможно делать вечно.

Недавно я общался с коллегами с нашего «любимого» канала TNT, который я точно больше не стану смотреть. Я сказал им, что у них всегда одна и та же риторика: мол, они платят нам, они дают деньги футболу. Но это не так. Я вижу это иначе. Более того, всё наоборот — футбол платит им. Они его транслируют, они дают картинку, но дело не в том, что TNT, или Sky, или кто-либо ещё работает великолепно. Они могут платить всем вам, это замечательно. Но перестаньте быть соковыжималкой и станьте частью футбола вновь. Вот и всё. Это просто небольшой совет от старика, который скоро уйдёт.

Я буду смотреть много футбола, но не весь, потому что люди вполне способны выживать без него. «Сити» и «Арсенал» вылетели в четвертьфинале Лиги чемпионов, и это не вопрос качества. Мы просто говорим, что не смогли добиться результата в нужный момент. Да, у других стран есть отличные команды, но это знак. Кажется, несколько лет назад в четвертьфинале было четыре английских команды. Мы взяли этот факт и сказали: «Да, это уровень АПЛ, давайте выжмем из него ещё больше!» Но этот вывод нужно изменить.

Когда я говорю об этом, вы всегда думаете, что дело в последних результатах. Но мы не проиграли «Вест Хэму», и дело не в этом матче. Это глобальная проблема. Наш ближайший график ни при чём, с ним всё в порядке. Можем ли мы этим как-то воспользоваться? Не знаю, посмотрим.

Они умудряются ставить матчи на четверг, воскресенье, среду, а потом на субботу в 12:30. Это преступление. Я думал, за ними придёт Amnesty International (организация по защите прав человека. — Прим. «Чемпионата»). Кто-то же принимает эти решения? Я бы хотел однажды оказаться на этом собрании, где кто-то говорит «Ливерпуль» — 12:30«, и все начинают смеяться. “Опять?!” Я бы хотел оказаться там.

Сегодня утром мне прислали статистику промежутков между матчами во всём мире. Знаете, у кого они самые короткие? Да, у «Ливерпуля» (смеётся). Я отреагировал так же, как и сейчас. Я могу сколько угодно говорить игрокам, что они должны больше работать, биться и идти за победой. Но во всём мире именно мы должны быстрее всех переключаться между матчами. Это просто безумие.

Но они (TNT. — Прим. «Чемпионата») по-прежнему счастливы и любят своих подписчиков. Можете вычеркнуть меня из этого списка! Но если вам нужен эксперт, я говорю на английском. Правда могу (смеётся)!".

Кстати, в TNT уже отреагировали на выпад Юргена. Канал опубликовал в соцсетях картинку, на которой Клопп заполняет анкету для работы телеэкспертом. Галочки на пунктах «победитель Лиги чемпионов», «победитель АПЛ» и «знание нескольких языков» уже проставлены. Остаётся только «готовность работать по субботам с 12:30», и Юрген смеётся.

Как вам такой троллинг? И согласны ли вы со словами Клоппа?

Никита Паглазов

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