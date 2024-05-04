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02:07 (мск), источник: Sport24

«Урарту» сделал официальное заявление после скандальных новостей о Денисе Глушакове

Армянский «Урарту» сделал официальное заявление о состоянии российского полузащитника команды Дениса Глушакова.

Урарту
«Урарту» сделал официальное заявление после скандальных новостей о Денисе Глушакове | Источник: Кадр из трансляции

Сегодня российские СМИ сообщили, что Глушаков отстранен от основного состава «Урарту» из-за приставаний к жене своего одноклубника.

«Хотим сообщить, что 37-летний полузащитник “Урарту” Денис Глушаков в матче 31-го тура против “Пюника” получил травму — надрыв икроножной мышцы, из-за чего пропустит от 6 до 8 недель. На данный момент футболист находится в Москве для прохождения соответствующего лечения. Отметим, что футболист отыграл 90 минут в ереванском дерби на стадионе Джуниор Спорт с синтетическим покрытием.

Желаем скорейшего выздоровления Денису! «— говорится в заявлении пресс-службы “Урарту”.

После 32 туров «Урарту» занимает 4-е место в таблице чемпионата Армении, имея 45 очков в активе.

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