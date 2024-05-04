«Урарту» сделал официальное заявление после скандальных новостей о Денисе Глушакове

Сегодня российские СМИ сообщили, что Глушаков отстранен от основного состава «Урарту» из-за приставаний к жене своего одноклубника.

«Хотим сообщить, что 37-летний полузащитник “Урарту” Денис Глушаков в матче 31-го тура против “Пюника” получил травму — надрыв икроножной мышцы, из-за чего пропустит от 6 до 8 недель. На данный момент футболист находится в Москве для прохождения соответствующего лечения. Отметим, что футболист отыграл 90 минут в ереванском дерби на стадионе Джуниор Спорт с синтетическим покрытием.