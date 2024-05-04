Дэвид Мойес рассказал, как «Челси» перехватил у «Вест Хэма» Коула Палмера

«Мы были очень близки к подписанию Палмера. Вы, наверное, можете представить, что была вероятность того, что кто-то из наших игроков покинет клуб, и этот (трансфер) случился бы. Я находился в постоянном контакте с его агентом, и мы добились прогресса, но в последний момент что-то изменилось, и мы не смогли завершить сделку», — приводит слова Мойеса Daily Mail.