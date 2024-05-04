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16:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Дэвид Мойес рассказал, как «Челси» перехватил у «Вест Хэма» Коула Палмера

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес вспомнил несостоявшийся переход атакующего полузащитника Коула Палмера в ряды «молотобойцев».

Челси
Вест ХэмЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Напомним, осенью 2023 года футболист перешёл из «Манчестер Сити» в «Челси».

«Мы были очень близки к подписанию Палмера. Вы, наверное, можете представить, что была вероятность того, что кто-то из наших игроков покинет клуб, и этот (трансфер) случился бы. Я находился в постоянном контакте с его агентом, и мы добились прогресса, но в последний момент что-то изменилось, и мы не смогли завершить сделку», — приводит слова Мойеса Daily Mail.

В нынешнем сезоне 21-летний Палмер принял участие в составе «Челси» в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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