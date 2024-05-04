Агент Захаряна оценил сезон россиянина в «Реал Сосьедад»

«Виден потенциал Арсена. Он уже всем все доказал, и клуб понял, что не ошибся [с трансфером]. Тем более это видно по последним играм. С нового года пришла к нему уверенность. Все идет своим чередом. Дальше Арсен будет двигаться только по восходящей. Безусловно, тренерское доверие растет. В предстоящем матче против “Лас-Пальмас”, к сожалению, выбор пал не в пользу Арсена. Но, надеемся, он выйдет на замену и сделает результативное действие», — сказал Голубин «СЭ».