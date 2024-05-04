Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:00
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Шинник
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия Д
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Штутгарт
Бавария
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вольфсбург
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гавр
Страсбур
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Черноморец
Торпедо
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Кадис
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
Енисей
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
19:00
Монца
Лацио
Футбол. Первая лига
19:00
Динамо Мх
Волгарь
Футбол. Зарубежный
14:30
Арсенал
Борнмут
Футбол. Первая лига
14:30
Химки
Сокол
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
19:30
Жирона
Барселона
Футбол. Зарубежный
19:30
Кельн
Фрайбург
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:00
Метц
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Нант
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
3.05
Хетафе
Атлетик
29.04
Барселона
Валенсия
28.04
Бетис
Севилья
28.04
Вильярреал
Райо Вальекано
28.04
Гранада
Осасуна
28.04
Кадис
Мальорка
27.04
Атлетико
Атлетик
27.04
Алавес
Сельта
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
15:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Агент Захаряна оценил сезон россиянина в «Реал Сосьедад»

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в комментарии для «СЭ» оценил текущий сезон для своего клиента.

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

«Виден потенциал Арсена. Он уже всем все доказал, и клуб понял, что не ошибся [с трансфером]. Тем более это видно по последним играм. С нового года пришла к нему уверенность. Все идет своим чередом. Дальше Арсен будет двигаться только по восходящей. Безусловно, тренерское доверие растет. В предстоящем матче против “Лас-Пальмас”, к сожалению, выбор пал не в пользу Арсена. Но, надеемся, он выйдет на замену и сделает результативное действие», — сказал Голубин «СЭ».

В нынешнем сезоне 20-летний футболист сыграл 35 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Костомаров опубликовал фото с дачного отдыха с семьей
Как будут отдыхать россияне на майские праздники в этом году
Сколько выходных и нерабочих дней в майские праздники 2024
Стал известен состав жюри 77-го Каннского международного кинофестиваля
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь