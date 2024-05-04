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21:52 (мск), источник: Sport24

«Гавр» прервал серию без побед в чемпионате Франции, Кузяев вышел на замену

В матче 32-го тура французской Лиги 1 «Гавр» на своем поле одержал победу над «Страсбуром» (3:1).

Гавр
СтрасбурЧемпионат Франции: таблица и календарь
«Гавр» прервал серию без побед в чемпионате Франции, Кузяев вышел на замену | Источник: hac-foot.com

Автором дубля у хозяев поля стал Яссин Кешта, отличившийся на 24-й и 65-й минутах, в компенсированное время отличился Андре Айю. В составе гостей единственный мяч забил Фредерик Гильбер на 86-й минуте.

Полузащитник сборной России Далер Кузяев начал игру со «Страсбуром» на скамейке запасных «Гавра» и появился на поле за 10 минут до конца основного времени матча.

«Гавр», сумевший прервать серию из шести матчей без побед, за два тура до конца чемпионата отдалился от зоны вылета, но еще может оказаться в стыковых матчах.

Гавр
3:1
Первый тайм: 1:0
Страсбур
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