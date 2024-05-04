«Гавр» прервал серию без побед в чемпионате Франции, Кузяев вышел на замену | Источник: hac-foot.com

Автором дубля у хозяев поля стал Яссин Кешта, отличившийся на 24-й и 65-й минутах, в компенсированное время отличился Андре Айю. В составе гостей единственный мяч забил Фредерик Гильбер на 86-й минуте.

Полузащитник сборной России Далер Кузяев начал игру со «Страсбуром» на скамейке запасных «Гавра» и появился на поле за 10 минут до конца основного времени матча.