Новый тренер «Кайрата» высказался о своем будущем и новом стиле игры

— Рафаэль Радикович, ваша оценка прошедшей встречи.

— Сложный матч, хороший соперник. Болельщикам наверное такие игры нравятся. Чаша весов могла повернуться как в одну, так и в другую сторону. За исключением этого несчастного пенальти, по игре мы заслуженно победили.

— Вы упомянули пенальти, по сути ведь если бы не спасения Вадима Ульянова, решения арбитра могли кардинальным образом повлиять на ход игры?

— Работу судей я наверное не должен комментировать. Он так решил, что поделаешь? Нам остается только принимать. Я не видел повторов. В целом, судья хорошей квалификации, я не думаю, что это было намеренно. Мне нужно заниматься своей командой, работу арбитра я не буду комментировать.

— Переход на схему 4−2−3−1, с чем он связан?

— Предыдущий тренер планировал использовать эту схему. Просто был такой период, когда «зашла» одна схема и ребята ее восприняли хорошо. Играли в этой схеме. Но прежний тренер наигрывал и схему, которую мы сегодня использовали. С ребятами мы поговорили, они положительно восприняли. Но мы еще и от соперника отталкивались, в этом сочетании было удобно перекрывать их, там свои нюансы.

— Любопытно, что перед игрой команда тренировалась на «Центральном», это произошло впервые за пять лет. Почему было принято такое решение?

— Вообще это мое решение. Я предложил ребятам такой вариант, поговорил с опытными игроками. Хотел, чтобы они почувствовали газон, атмосферу. Я предложил, команда согласилась. Единственный момент, переживали, чтобы в трафик не попасть. Но в целом все спокойно получилось.

— У Жоао Пауло неудачная серия без голов, чего ему не хватает для прежней реализации моментов?

— Мне кажется у любого футболиста бывают такие периоды. Это не проблема его квалификации. Может на него чуть повлияли те незабитые пенальти (в игре с «Тураном»). Я не разговаривал с ним на эту тему, чтобы он не нервничал. Думаю, ему достаточно забить один гол и его прорвет. У него есть моменты, даже сегодня он мог забить минимум три, но главное нам не паниковать и понимать, что ключевое — у него есть голевые моменты.

— Было заметно, особенно во втором тайме, что команда стала больше акцентировать внимание на контроле мяча, выходе из обороны через короткий-средний пас, это разительно отличалось от того как было раньше, где часто удлинялась игра вертикальными забросами на Сантану. Это ваш осознанный выбор?

— Да. Это мое решение. В эти дни я много общался с ребятами. Если в целом брать, я не хотел кардинально что-то менять, в принципе все нормально, работа предыдущего тренерского штаба — это очень хорошая работа. Но настал момент, чтобы что-то поменять. В эти дни я хотел настроить ребят так, чтобы они разнообразили игру в атаке. У меня сложилось ощущение, что соперники уже знают наш стиль и они легко подстраивались. Я подумал, что надо разнообразить действия в атаке. И наличие футболистов позволяет сделать этот переход, это хорошие, квалифицированные футболисты. Не все получалось, но моменты были неплохие.

— Игра в основе Ульянова — это в том числе шаг для того, чтобы дать Устименко передохнуть психологически после неудачной игры в Кызылорде?

— Да. В любом случае он переживает это. Мы его сейчас особо не трогаем. Стараемся, чтобы он пережил этот период. И опять же у нас есть Ульянов, он квалифицированный вратарь. Это наше общее решение, доверить место в воротах Вадиму.

— Интересующий многих болельщиков вопрос. Была информация, что в случае успешных результатов руководство вам полноценно доверит пост главного тренера, без приставки исполняющий обязанности. Это правда?

— Не могу сказать точный ответ. Меня поставили, наверное, временно. Но вы правильно сказали, многое зависит от результатов. Честно, я на это не обращаю внимание, моя задача — помочь команде. В такой период важно успокоить ребят и настроить их на победную колею, чтобы они показывали хороший, результативный футбол, который нравится болельщикам. Есть матчи, а там уже дальше выводы будут делать руководители.

— Вы ранее возглавляли молодежную команду «Кайрата», стоит ли ожидать что из этого коллектива кто-то вольется в основу?