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01:46 (мск), источник: Sport24

Умер тренер, приведший Аргентину к первому титулу чемпионов мира. Менотти также работал в «Барселоне»

В возрасте 85 лет ушел из жизни легендарный аргентинский тренер Сесар Луис Менотти.

Аргентина
Барселона

Менотти привел сборную Аргентины к первой в ее истории победе на чемпионате мира, когда альбиселесте завоевали Кубок мира на родной земле в 1978 году. При Менотти в сборной Аргентины дебютировал Диего Марадона.

Уйдя с поста главного тренера сборной Аргентины в 1983 году, Менотти возглавил «Барселону», за сезон работы с которой выиграл Кубок Испании, Кубок испанской лиги и Суперкубок Испании.

В общей сложности Менотти руководил 16 различными командами, в их число также входят «Атлетико», «Сампдория» и сборная Мексики.

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