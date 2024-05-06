Умер тренер, приведший Аргентину к первому титулу чемпионов мира. Менотти также работал в «Барселоне»
В возрасте 85 лет ушел из жизни легендарный аргентинский тренер Сесар Луис Менотти.
Аргентина
Барселона
Менотти привел сборную Аргентины к первой в ее истории победе на чемпионате мира, когда альбиселесте завоевали Кубок мира на родной земле в 1978 году. При Менотти в сборной Аргентины дебютировал Диего Марадона.
Уйдя с поста главного тренера сборной Аргентины в 1983 году, Менотти возглавил «Барселону», за сезон работы с которой выиграл Кубок Испании, Кубок испанской лиги и Суперкубок Испании.
В общей сложности Менотти руководил 16 различными командами, в их число также входят «Атлетико», «Сампдория» и сборная Мексики.