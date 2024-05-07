Зайнутдинов получил плохие новости из «Бешикташа»

Руководство клуба, желающее войти в новый сезон с опытным тренером и сильным составом, определило имена, которые покинут команду. Ожидается, что в команде расстанутся с 11 игроками — в список вошел и Зайнутдинов.

«Руководство намерено продать Абубакара, Мулеку, Ребича, Окслейда-Чемберлена, Зайнутдинова, Онану, Розье, Монтеров и Хасича, которые не оправдали ожиданий», — отмечается в сообщении.