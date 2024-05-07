Зайнутдинов получил плохие новости из «Бешикташа»
Казахстанский футболист Бактиер Зайнутдинов разочаровал руководство турецкого «Бешикташа», передает Vesti.kz со ссылкой на Sabah.
Бешикташ
Казахстанский футболист Бактиер Зайнутдинов разочаровал руководство турецкого «Бешикташа», передает Vesti.kz со ссылкой на Sabah.
Руководство клуба, желающее войти в новый сезон с опытным тренером и сильным составом, определило имена, которые покинут команду. Ожидается, что в команде расстанутся с 11 игроками — в список вошел и Зайнутдинов.
«Руководство намерено продать Абубакара, Мулеку, Ребича, Окслейда-Чемберлена, Зайнутдинова, Онану, Розье, Монтеров и Хасича, которые не оправдали ожиданий», — отмечается в сообщении.
Напомним, что Зайнутдинов перешел в турецкий клуб из московского ЦСКА летом 2023 года.
Сейчас «Бешикташ» занимает в чемпионате пятое место с 54 очками.