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20:15 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов получил плохие новости из «Бешикташа»

Казахстанский футболист Бактиер Зайнутдинов разочаровал руководство турецкого «Бешикташа», передает Vesti.kz со ссылкой на Sabah.

Бешикташ
Источник: ФК "Бешикташ"

Руководство клуба, желающее войти в новый сезон с опытным тренером и сильным составом, определило имена, которые покинут команду. Ожидается, что в команде расстанутся с 11 игроками — в список вошел и Зайнутдинов.

«Руководство намерено продать Абубакара, Мулеку, Ребича, Окслейда-Чемберлена, Зайнутдинова, Онану, Розье, Монтеров и Хасича, которые не оправдали ожиданий», — отмечается в сообщении.

Напомним, что Зайнутдинов перешел в турецкий клуб из московского ЦСКА летом 2023 года.
Сейчас «Бешикташ» занимает в чемпионате пятое место с 54 очками.

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