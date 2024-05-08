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21:26 (мск), источник: Vesti.kz

Суперкамбэком с удалением обернулся матч «Ордабасы» и «Актобе»

«Ордабасы» и «Актобе» сыграли в матче ½ финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Ордабасы
АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Актобе"

Встреча в Шымкенте завершилась победой гостей со счетом 2:1. Примечательно, что все основные события развернулись в дополнительное время.

В дебюте первого экстратайма украинский легионер Евгений Макаренко дальним выстрелом вывел «Ордабасы» вперед.

На 103-й минуте вышедший на замену Айбол Абикен, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за допинг подвел «Ордабасы», получив прямую красную карточку. Уже на исходе первого дополнительного тайма доминиканец Дорни Ромеро сравнял счет. А под конец второго экстратайма Жайро Жан забил победный гол и вывел «Актобе» в ½ финала Кубка Казахстана.

Ранее, в полуфинал прошли «Тобол», «Атырау» и «Елимай». Костанайцы обыграли на своем поле «Астану» — 1:0, «нефтяники» выбили из дальнейшей борьбы «Кайрат» — 3:1, а клуб из Семея победил петропавловский «Кызыл-Жар».

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