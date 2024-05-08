Суперкамбэком с удалением обернулся матч «Ордабасы» и «Актобе»

Источник: ФК "Актобе"

Встреча в Шымкенте завершилась победой гостей со счетом 2:1. Примечательно, что все основные события развернулись в дополнительное время.

В дебюте первого экстратайма украинский легионер Евгений Макаренко дальним выстрелом вывел «Ордабасы» вперед.

На 103-й минуте вышедший на замену Айбол Абикен, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за допинг подвел «Ордабасы», получив прямую красную карточку. Уже на исходе первого дополнительного тайма доминиканец Дорни Ромеро сравнял счет. А под конец второго экстратайма Жайро Жан забил победный гол и вывел «Актобе» в ½ финала Кубка Казахстана.