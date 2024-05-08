Суперкамбэком с удалением обернулся матч «Ордабасы» и «Актобе»
«Ордабасы» и «Актобе» сыграли в матче ½ финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
«Ордабасы» и «Актобе» сыграли в матче ½ финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Шымкенте завершилась победой гостей со счетом 2:1. Примечательно, что все основные события развернулись в дополнительное время.
В дебюте первого экстратайма украинский легионер Евгений Макаренко дальним выстрелом вывел «Ордабасы» вперед.
На 103-й минуте вышедший на замену Айбол Абикен, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за допинг подвел «Ордабасы», получив прямую красную карточку. Уже на исходе первого дополнительного тайма доминиканец Дорни Ромеро сравнял счет. А под конец второго экстратайма Жайро Жан забил победный гол и вывел «Актобе» в ½ финала Кубка Казахстана.
Ранее, в полуфинал прошли «Тобол», «Атырау» и «Елимай». Костанайцы обыграли на своем поле «Астану» — 1:0, «нефтяники» выбили из дальнейшей борьбы «Кайрат» — 3:1, а клуб из Семея победил петропавловский «Кызыл-Жар».