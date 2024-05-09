«Бавария» впервые за 12 лет завершит сезон без трофеев | Источник: Reuters

8 мая мюнхенцы проиграли «Реалу» (1:2) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вылетели из турнира, уступив по сумме двух встреч (3:4).

Ранее команда Томаса Тухеля проиграла «Лейпцигу» (0:3) в финале Суперкубка Германии, вылетела от «Саарбрюккена» (1:2) в 1/16 финала Кубка Германии и лишилась шансов на чемпионство в бундеслиге.