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13:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны номинанты на премию лучшего игрока сезона в АПЛ

Английская Премьер-лига в социальной сети Х (ранее Twitter) опубликовала список номинантов на премию лучшему игроку сезона.

Чемпионат Англии: таблица и календарь
Стали известны номинанты на премию лучшего игрока сезона в АПЛ | Источник: Чемпионат.com

В число номинантов на премию лучшего игрока сезона-2023/2024 английской Премьер-лиги вошли:

  • Фил Фоден («Манчестер Сити»);
  • Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
  • Александер Исак («Ньюкасл Юнайтед»);
  • Мартин Эдегор («Арсенал»);
  • Коул Палмер («Челси»);
  • Деклан Райс («Арсенал»);
  • Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
  • Оли Уоткинс («Астон Вилла»).

Болельщики смогут сделать свой выбор до 13 мая. Победитель будет объявлен 18 мая.

Напомним, в гонке бомбардиров английской Премьер-лиги лидирует нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На его счету 25 забитых мячей. Вторую строчку занимает полузащитник «Челси» Коул Палмер — 21 гол.

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