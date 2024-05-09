Стали известны номинанты на премию лучшего игрока сезона в АПЛ | Источник:

В число номинантов на премию лучшего игрока сезона-2023/2024 английской Премьер-лиги вошли:

Болельщики смогут сделать свой выбор до 13 мая. Победитель будет объявлен 18 мая.

Напомним, в гонке бомбардиров английской Премьер-лиги лидирует нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На его счету 25 забитых мячей. Вторую строчку занимает полузащитник «Челси» Коул Палмер — 21 гол.