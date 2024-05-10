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10 мая, источник: Спорт РИА Новости

«Штутгарт» обошел «Баварию» в гостевом матче чемпионата Германии

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Футболисты «Штутгарта» обыграли «Аугсбург» в гостевом матче 33-го тура чемпионата Германии.

Аугсбург
ШтутгартЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Встреча прошла в пятницу в Аугсбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч забил Серу Гирасси на 48-й минуте.

«Штутгарт» набрал 70 очков и потеснил «Баварию» (69 очков) со второго места в турнирной таблице, однако у мюнхенского клуба есть игра в запасе. Потерпевший четвертое поражение подряд «Аугсбург» (39) занимает девятую позицию.

В заключительном туре «Штутгарт» примет «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, а «Аугсбург» сыграет в гостях со ставшим чемпионом Германии леверкузенским «Байером».

Аугсбург
0:1
Первый тайм: 0:0
Штутгарт
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