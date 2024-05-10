«Штутгарт» обошел «Баварию» в гостевом матче чемпионата Германии
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Футболисты «Штутгарта» обыграли «Аугсбург» в гостевом матче 33-го тура чемпионата Германии.
Аугсбург
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Футболисты «Штутгарта» обыграли «Аугсбург» в гостевом матче 33-го тура чемпионата Германии.
Встреча прошла в пятницу в Аугсбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч забил Серу Гирасси на 48-й минуте.
«Штутгарт» набрал 70 очков и потеснил «Баварию» (69 очков) со второго места в турнирной таблице, однако у мюнхенского клуба есть игра в запасе. Потерпевший четвертое поражение подряд «Аугсбург» (39) занимает девятую позицию.
В заключительном туре «Штутгарт» примет «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, а «Аугсбург» сыграет в гостях со ставшим чемпионом Германии леверкузенским «Байером».