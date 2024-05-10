«Штутгарт» обошел «Баварию» в гостевом матче чемпионата Германии

Встреча прошла в пятницу в Аугсбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч забил Серу Гирасси на 48-й минуте.

«Штутгарт» набрал 70 очков и потеснил «Баварию» (69 очков) со второго места в турнирной таблице, однако у мюнхенского клуба есть игра в запасе. Потерпевший четвертое поражение подряд «Аугсбург» (39) занимает девятую позицию.