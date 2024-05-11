«Жирона» упустила победу в матче с «Алавесом», пропустив на 90+9-й минуте

Команды играли на стадионе «Мендисорроса» в Витории (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. Итоговый результат — 2:2.

На четвёртой минуте счёт открыл защитник «Жироны» Эрик Гарсия. Через восемь минут ответный мяч «Алавеса» забил полузащитник Хон Альдалур. На 44-й минуте полузащитник Янхель Эррера вывел гостей вперёд. «Алавес» ушёл от поражения благодаря голу Хона Альдалура на 90+9-й минуте.