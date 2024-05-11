«Гавр» уступил «Ницце» в выездном матче чемпионата Франции

Источник: http://www.hac-foot.com/

Встреча, которая состоялась в Ницце, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный мяч на 12-й минуте забил Джереми Бога. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на замену на 82-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Гавр» (32 очка) занимает 15-е место и находится в одной строчке от участия в плей-офф за сохранение прописки в Лиги 1. «Ницца» (54), имеющая матч в запасе, расположилась на пятой позиции. «Ницца» 15 мая проведет перенесенный матч 32-го тура против «ПСЖ», а 19 мая в заключительном туре сыграет в гостях с «Лиллем». «Гавр» дома примет «Марсель».