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00:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Гавр» уступил «Ницце» в выездном матче чемпионата Франции

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. «Гавр» проиграл «Ницце» в выездном матче 33-го тура чемпионата Франции по футболу.

Ницца
ГаврЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: http://www.hac-foot.com/

Встреча, которая состоялась в Ницце, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный мяч на 12-й минуте забил Джереми Бога. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на замену на 82-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Гавр» (32 очка) занимает 15-е место и находится в одной строчке от участия в плей-офф за сохранение прописки в Лиги 1. «Ницца» (54), имеющая матч в запасе, расположилась на пятой позиции. «Ницца» 15 мая проведет перенесенный матч 32-го тура против «ПСЖ», а 19 мая в заключительном туре сыграет в гостях с «Лиллем». «Гавр» дома примет «Марсель».

В другом матче «Брест» дома сыграл вничью с «Реймсом» со счетом 1:1 и не смог досрочно гарантировать себе путевку в Лигу чемпионов. Команда Эрика Руа (58 очков) занимает третье место и в заключительном туре сыграет в гостях с «Тулузой».

Ницца
1:0
Первый тайм: 1:0
Гавр
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