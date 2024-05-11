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10:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Команда экс-тренера «Спартака» Карреры вылетела в итальянскую Серию C

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. «Асколи», который возглавляет бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, не смог сохранить прописку во втором по силе футбольном дивизионе чемпионата Италии.

Чемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В прошедшем в пятницу заключительном туре Серии B «Асколи» обыграл дома «Пизу» со счетом 2:1. Голы в составе «Асколи» забили Эрик Боттегин (12-я минута) и Пабло Родригес (68). У гостей отличился Андрес Д’Алессандро (53).

Соперники «Асколи» по борьбе за выживание также одержали победы. «Бари» дома обыграл «Брешию» (2:0), а «Тернана» на выезде выиграла у «ФеральпиСало» (1:0).

«Асколи» и «Бари» набрали по 41 очку, однако команда Карреры уступила 17-ю строчку, дающую право побороться за сохранение места в Серии B, по результатам личных встреч. «Тернана» (43 очка) и «Бари» определят последнюю вылетающую команду в стыковых матчах.

Каррера возглавил «Асколи» в марте. Под его руководством «бело-черные» одержали три победы при четырех ничьих и двух поражениях.

Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год и завоевал с «красно-белыми» первый для клуба с 2001 года титул чемпиона России (в сезоне-2016/17), а также Суперкубок страны. Итальянец выводил московскую команду в групповой раунд Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы.

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