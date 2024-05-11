Стал известен игровой номер Мбаппе в мадридском «Реале»

Как сообщает Madrid Universal в соцсетях, футболист сборной Франции будет выступать в новой команде под девятым номером.

Напомним, 10 мая Мбаппе официально объявил о том, что покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона. Ранее в СМИ появлялась информация, что француз уже подписал контракт со «сливочными», рассчитанный до 2029 года.