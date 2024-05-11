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03:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Стал известен игровой номер Мбаппе в мадридском «Реале»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе покинет французский клуб и перейдёт в мадридский «Реал».

Чемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

Как сообщает Madrid Universal в соцсетях, футболист сборной Франции будет выступать в новой команде под девятым номером.

Напомним, 10 мая Мбаппе официально объявил о том, что покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона. Ранее в СМИ появлялась информация, что француз уже подписал контракт со «сливочными», рассчитанный до 2029 года.

25-летний нападающий перешёл в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако». За этот период он принял участие в 306 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 108 результативными передачами.

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