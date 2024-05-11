Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вильярреал
Севилья
Футбол. Зарубежный
перерыв
Борнмут
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
перерыв
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон
Футбол. Зарубежный
перерыв
Тоттенхэм Хотспур
Бернли
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вест Хэм
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Футбол. Первая лига
перерыв
Арсенал
Нефтехимик
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
Краснодар
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн
Унион Б
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Вердер
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
19:30
Ноттингем Форест
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Гранада
Реал
Футбол. Зарубежный
19:30
Майнц
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Лас-Пальмас
Футбол. Премьер-лига
21:30
Балтика
Динамо
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Осасуна
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Ростов
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
14:30
Фулхэм
Манчестер Сити
6.05
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
5.05
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
5.05
Челси
Вест Хэм
5.05
Брайтон
Астон Вилла
4.05
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
4.05
Брентфорд
Фулхэм
4.05
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Сити» вновь опередил «Арсенал» в Английской премьер-лиге

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. «Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» в гостевом матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча, которая прошла в субботу в Лондоне, завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Йошко Гвардиол (13-я и 71-я минута), еще по одному мячу забили Фил Фоден (59) и Хулиан Альварес (90+7, с пенальти).

«Манчестер Сити» продлил победную серию в Английской премьер-лиге до семи матчей. «Горожане» (85 очков) лидируют в таблице и опережают на два балла идущий вторым «Арсенал» (83). «Фулхэм» (44) расположился на 13-й строчке.

На следующей неделе команда Хосепа Гвардиолы проведет перенесенный матч 34-го тура и сыграет в гостях с лондонским «Тоттенхэмом», игра пройдет 14 мая.

Фулхэм
0:4
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Путин вышел через восемь секунд'. Как Россия спасла мир после трагедии
'Унижение не стоит олимпийских медалей': интервью сильнейшего пловца России
Костомаров опубликовал дачные фото с голым торсом
Нужны русские фигуристы: кто перейдет из России в Грузию ради Олимпиады?
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь