«Манчестер Сити» вновь опередил «Арсенал» в Английской премьер-лиге

Встреча, которая прошла в субботу в Лондоне, завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Йошко Гвардиол (13-я и 71-я минута), еще по одному мячу забили Фил Фоден (59) и Хулиан Альварес (90+7, с пенальти).

«Манчестер Сити» продлил победную серию в Английской премьер-лиге до семи матчей. «Горожане» (85 очков) лидируют в таблице и опережают на два балла идущий вторым «Арсенал» (83). «Фулхэм» (44) расположился на 13-й строчке.