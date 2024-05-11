«Манчестер Сити» вновь опередил «Арсенал» в Английской премьер-лиге
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. «Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» в гостевом матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. «Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» в гостевом матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Лондоне, завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Йошко Гвардиол (13-я и 71-я минута), еще по одному мячу забили Фил Фоден (59) и Хулиан Альварес (90+7, с пенальти).
«Манчестер Сити» продлил победную серию в Английской премьер-лиге до семи матчей. «Горожане» (85 очков) лидируют в таблице и опережают на два балла идущий вторым «Арсенал» (83). «Фулхэм» (44) расположился на 13-й строчке.
На следующей неделе команда Хосепа Гвардиолы проведет перенесенный матч 34-го тура и сыграет в гостях с лондонским «Тоттенхэмом», игра пройдет 14 мая.