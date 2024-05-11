«Ливерпуль» потерял все шансы на чемпионство в АПЛ в последнем сезоне Юргена Клоппа

Благодаря этой разгромной победе «Манчестер Сити» за два тура до конца сезона возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 85 очков. «Ливерпуль», которому также предстоят две последние игры текущего розыгрыша чемпионата, находится на третьем месте и имеет в своём активе 78 очков. Мерсисайдцы не сумеют опередить «горожан» по итогам сезона даже в случае двух своих побед при самом благоприятном исходе.