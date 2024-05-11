Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вильярреал
Севилья
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Борнмут
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Бернли
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Арсенал
Нефтехимик
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
Краснодар
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн
Унион Б
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Вердер
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
19:30
Ноттингем Форест
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Гранада
Реал
Футбол. Зарубежный
19:30
Майнц
Боруссия Д
Футбол. Премьер-лига
21:30
Балтика
Динамо
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Осасуна
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Манчестер Сити
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Ростов
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
5.05
Шахтер Кг
Кайсар
4.05
Актобе
Астана
4.05
Кайрат
Атырау
4.05
Кызыл-Жар
Туран
4.05
Тобол Кс
Жетысу
4.05
Женис
Елимай
28.04
Елимай
Ордабасы
28.04
Жетысу
Актобе
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
17:30 (мск), источник: Vesti.kz

В КПЛ появился неожиданный лидер

Футбольный клуб «Жетысу» стал новым лидером казахстанской премьер-лиги после успеха в седьмом туре, передает Vesti.kz.

Туран
ЖетысуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Жетысу"

Это произошло после победы команды на выезде против «Турана» (3:1). В составе талдыкурганцев голами отметились Усенов Данияр, Динмухаммед Караман и Добай Адильхан.

Клуб набрал 13 очков после семи игр и стал единоличным лидером КПЛ.

В свою очередь, «Туран» с семь баллами остался на 10-ом месте.

Туран
-:-
Первый тайм: 0:0
Жетысу
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь