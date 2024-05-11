В КПЛ появился неожиданный лидер

Источник: ФК "Жетысу"

Это произошло после победы команды на выезде против «Турана» (3:1). В составе талдыкурганцев голами отметились Усенов Данияр, Динмухаммед Караман и Добай Адильхан.

Клуб набрал 13 очков после семи игр и стал единоличным лидером КПЛ.