В КПЛ появился неожиданный лидер
Футбольный клуб «Жетысу» стал новым лидером казахстанской премьер-лиги после успеха в седьмом туре, передает Vesti.kz.
Туран
ЖетысуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Футбольный клуб «Жетысу» стал новым лидером казахстанской премьер-лиги после успеха в седьмом туре, передает Vesti.kz.
Это произошло после победы команды на выезде против «Турана» (3:1). В составе талдыкурганцев голами отметились Усенов Данияр, Динмухаммед Караман и Добай Адильхан.
Клуб набрал 13 очков после семи игр и стал единоличным лидером КПЛ.
В свою очередь, «Туран» с семь баллами остался на 10-ом месте.